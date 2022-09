İOS 16 güncellemesi saat kaçta gelecek? İOS 16 özellikleri neler, neler değişecek? İOS 16 güncellemesi alacak modeller hangileri?

İOS 16 ALACAK MODELLER HANGİLERİ?

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (second generation and later) modellerine yeni güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Son tanıtılan iPhone 14 de yeni sürümün uyumlu olduğu cihazlar arasında yerini alacak.