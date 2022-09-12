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    • Haberler
    • 12.09.2022 16:57
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    • 12.09.2022 16:57
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    İOS 16 güncellemesi saat kaçta gelecek? İOS 16 özellikleri neler, neler değişecek? İOS 16 güncellemesi alacak modeller hangileri?

    Milyonlarca iPhone kullanıcısı sabırsızlıkla İOS 16 güncellemesini bekliyordu ve meraklı beklyiş bugün sona eriyor. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Bugün yapılacak güncelleme hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İOS 16 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İOS 16 güncellemesi saat kaçta gelecek?

    İOS 16 güncellemesi milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından mercek altına alınmıştı. İOS 16 güncellemesinin ne zaman ve saat kaçta geleceği Apple tarafından duyuruldu. Teknoloji severler büyük bir merakla İOS 16 hakkında detaylı bilgileri araştırıp bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, İOS 16 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte tüm merak edilenler!

    İOS 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?

    Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 yükleme öncesi tüm bilgiler...

    iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sürüm uyumlu olduğu cihazlar için gelecek.

        iOS 16 ÖZELLİKLERİ

        Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

        Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

        iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

        Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

        Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

        Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

        Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

        İOS 16 ALACAK MODELLER HANGİLERİ?

        iPhone 8

        iPhone 8 Plus

        iPhone X

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 Mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 Mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone SE (second generation and later) modellerine yeni güncellemenin gelmesi bekleniyor.

        Son tanıtılan iPhone 14 de yeni sürümün uyumlu olduğu cihazlar arasında yerini alacak.
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        Haberler Haberler İOS 16 güncellemesi saat kaçta gelecek? İOS 16 özellikleri neler, neler değişecek? İOS 16 güncellemesi alacak modeller hangileri?
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