İOS 16 güncellemesi saat kaçta gelecek? İOS 16 özellikleri neler, neler değişecek? İOS 16 güncellemesi alacak modeller hangileri?

İOS 16 güncellemesi milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından mercek altına alınmıştı. İOS 16 güncellemesinin ne zaman ve saat kaçta geleceği Apple tarafından duyuruldu. Teknoloji severler büyük bir merakla İOS 16 hakkında detaylı bilgileri araştırıp bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, İOS 16 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte tüm merak edilenler!
İOS 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 yükleme öncesi tüm bilgiler...
iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sürüm uyumlu olduğu cihazlar için gelecek.