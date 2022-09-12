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    • Haberler
    • 12.09.2022 15:41
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    • 12.09.2022 15:41
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    Sevenleri şokta! Arda Turan futbolu neden bıraktı? Arda Turan yaşı, kariyeri ve hayatı...

    En son Galatasaray'da forma giyen Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı.Bu nedenle ünlü futbolcunun sevenleri konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Arda Turan neden futbolu bıraktı? Arda Turan kimdir? Arda Turan yaşı kaç? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sevenleri şokta! Arda Turan neden futbolu bıraktı?

    En son Galatasaray'da forma giyen Arda Turan futbolu bıraktığını eşinin YouTube kanalından yayınladığı bir video ile açıkladı.

    ARDA TURAN NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

    Bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan ve son olarak Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Arda Turan'ın veda açıklaması ise şu şekilde;

    Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum.

    ARDA TURAN KİMDİR?

    30 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Altıntepsi altyapısında başladı. Daha sonra Galatasaray altyapısına geçti. Manisaspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a döndü. 2011'de sarı-kırmızılı takımdan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. 2015'te ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.

        Katalan devinde 2.5 sezon top koşturan Arda, 15 Ocak 2018'de Başakşehir'e kiralandı. Tecrübeli isim, 2020'de ise Galatasaray'a dönmüştü. Sol kanat ve on numara mevkilerinde forma giyen Arda Turan, 100 kez terlettiği A Milli Futbol Takımı formasıyla 16 gole imzasını attı.

        ARDA TURAN KAÇ YAŞINDA?

        1987 doğumlu olan Arda Turan 2022 yılı itibariyle 35 yaşındadır.

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