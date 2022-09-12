Sevenleri şokta! Arda Turan futbolu neden bıraktı? Arda Turan yaşı, kariyeri ve hayatı...

ARDA TURAN NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan ve son olarak Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Arda Turan'ın veda açıklaması ise şu şekilde;

Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum.