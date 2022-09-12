VGM burs başvuruları ne zaman başlar? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. İşte VGM bursuna dair son gelişmeler...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.