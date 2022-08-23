Son dakika açıklama! KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizi sorgulama ekranı!

KYK borçları hakkında aramalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. KYK borçlarının silinmesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak." dedi. Peki, KYK borçları silindi mi son dakika? KYK borçları ne zaman silinecek? İşte merak edilenler!
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.