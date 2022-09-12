DGS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! DGS ek tercihleri başladı mı? yokatlas.yok.gov.tr: DGS ek tercih kılavuzu PDF indir!

DGS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?" sorusu sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından 2022 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardınan herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih alınacak. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2022 DGS ek yerleştirme tercihleri için tarih açıklandı mı? İşte merak edilenler!
DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayımlanmadı.
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayımlanacaktır.
Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN
DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.