meb.gov.tr e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuç ekranı! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları bugün (12 Eylül) açıklanır mı?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ücretli öğretmenlik başvurularının ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Başvuru sonuçlarının yanı sıra öğretmenlerin ders saat ücreti de meak edilenler arasında yer aldı. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ücretli öğretmenlik ders saat ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik sonuçları için henüz bir açıklama yapmadı. Sonuçlar SMS ile duyurulacak. Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili şu sözlerde bulunmuştu;