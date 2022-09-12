12 Eylül Son dakika deprem İstanbul Sultanbeyli! KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! İstanbul'da deprem mi oldu son dakika?

İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi paylaşılıyor. İşte merak edilenler!
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli ve AFAD tarafından İstanbul'da deprem olduğuna dair bilgi bulunmuyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
022.09.11 13:05:14 38.7022 43.4707 17.9 -.- 2.3 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2022.09.11 08:18:25 38.5682 31.3892 6.6 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.09.11 07:41:00 39.3715 26.0213 7.7 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 07:11:35 37.8490 26.7223 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.11 07:03:13 38.7265 43.4578 5.0 -.- 3.2 3.4 YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.09.11 06:52:16 39.1160 40.3990 4.5 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2022.09.11 05:48:46 39.8140 33.0090 5.7 -.- 2.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel