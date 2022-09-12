2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? 2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.