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    • Haberler
    • 12.09.2022 09:41
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    • 12.09.2022 09:41
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    2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar eylül ayı içerisinde açıklanacak. Öğrenciler ve velileri bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? 2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

    BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.

        BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

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        İOKBS BURS MİKTARI 2022: İOKBS BURSU NE KADAR OLDU?

        En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

        PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.
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        Haberler Haberler 2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
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