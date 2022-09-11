FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? Trafiğe kapalı yollar listesi!

Bugün düzenlenen Boğaziçi Triatlonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapandı. Sürücüler "FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar!
İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
İstanbul'da pazar günü trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde:
06:30-10:30 saatleri arasında çift yönlü olarak Beykoz ilçesi, Küçüksu - Körfez Caddesi arası araç trafiğine kapalı olacak.
05:00-09:30 saatleri arasında Küçüksu-Kavacık TEM Bağlantı Yolu'nun Kavacık-Küçüksu geliş yönü araç trafiğine kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.