FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? Trafiğe kapalı yollar listesi!

Bugün düzenlenen Boğaziçi Triatlonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapandı. Sürücüler "FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar!