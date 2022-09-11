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    • Haberler
    • 11.09.2022 09:02
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    • 11.09.2022 09:02
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    FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? Trafiğe kapalı yollar listesi!

    İstanbul'da hangi yolların açık hangi yolların kapalı olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Bugün düzenlenen "Boğaziçi Triatlonu" kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücüler alternatif güzargahları merak etmeye başladı. Peki, FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    FSM kapalı mı, neden?

    Bugün düzenlenen Boğaziçi Triatlonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapandı. Sürücüler "FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar!

    İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

    İstanbul'da pazar günü trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde:

    06:30-10:30 saatleri arasında çift yönlü olarak Beykoz ilçesi, Küçüksu - Körfez Caddesi arası araç trafiğine kapalı olacak.



    05:00-09:30 saatleri arasında Küçüksu-Kavacık TEM Bağlantı Yolu'nun Kavacık-Küçüksu geliş yönü araç trafiğine kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

        05:30-09:30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademilerive Kavacık kavşağı arası Avrupa-Asya gidiş yönü araç trafiğine kapatılacak, Harp Akademileri Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.



        05:50-09:30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya güney yönü araç trafiğine kapatılacak, diğer yön Asya Avrupa normal seyrine devam edecek.
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        Haberler Haberler FSM kapalı mı, neden? 11 Eylül Pazar bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? Trafiğe kapalı yollar listesi!
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