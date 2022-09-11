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    • Haberler
    • 11.09.2022 16:10
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    • 11.09.2022 16:10
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    DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! yokatlas.yok.gov.tr: DGS ek tercih kılavuzu PDF indir!

    DGS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?" sorusu sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından 2022 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardınan herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih alınacak. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2022 DGS ek yerleştirme tercihleri için tarih açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DGS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP!

    DGS ek tercihler için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 DGS tercih sonuçları açıklandı.DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2022 DGS ek yerleştirme tercihleri için tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

    DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayımlanmadı.

    24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayımlanacaktır.

    Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

    DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

    DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

    ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

        DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

        Buna göre; DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması öngörülüyor.

        DGS EK TERCİH NERDEN YAPILACAK?

        Ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR TIKLAYIN
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        Haberler Haberler DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! yokatlas.yok.gov.tr: DGS ek tercih kılavuzu PDF indir!
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