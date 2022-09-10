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    • Haberler
    • 10.09.2022 17:59
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    • 10.09.2022 17:59
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    Şaha kalktı! 10 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatı ve yorumları

    Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yeşil ve yukarı yönlü ivme kaydediyor. son zamanlarda durgunluk yaşayan piyasanın ardından altının yükselişe geçmesi büyük ilgi gördü. Yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 10 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? 10 Eylül çeyrek, gram, yarım altın ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    10 Eylül 2022 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

    10 Eylül altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Eylül altın fiyatları ve yorumları yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları...

    10 EYLÜL CANLI ALTIN FİYATLARI, GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

    Altın fiyatlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İslam Memiş "2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir. Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor. Dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabilir. Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. Yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        DOLAR YÜKSELİNCE ALTIN DÜŞER Mİ?

        Bilindiği üzere altın dolar ile ters korelasyondadır. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükselir, dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşer.
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