Şaha kalktı! 10 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatı ve yorumları

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İslam Memiş "2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir. Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor. Dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabilir. Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. Yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.