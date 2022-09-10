Başvuruları başladı! e-devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz yardım ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.