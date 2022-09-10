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    • Haberler
    • 10.09.2022 17:45
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    • 10.09.2022 17:45
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    Başvuruları başladı! e-devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz yardım ödemeleri ne kadar?

    İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular başladı. Önceki dönemde yer almayan kiracılar da destek kapsamına alındı.Bu nedenle en sık aratılanlar arasında doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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        DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

        Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" dedi.

        DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.
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