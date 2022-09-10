Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA || 4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi emekli maaşı hesaplamak için arama motorlarına yöneliyor. EYT öncesi birçok farklı kritere göre çeşitlilik gösteren emekli maaşı hesaplama formüllerini sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilenler...
EMEKLİ SANDIĞI, SGK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.