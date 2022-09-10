Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek yerleştirme sırası nasıl öğrenilir? KYK yedek yurt başvuruları ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt başvuruları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yurt yedek sırası hakkında araştırmalar hız kazandı. Yedek yerleştirme süreci, yurtlarda kalan boşluklara göre haftalık olarak tamamlanacak. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? İşte detaylar...