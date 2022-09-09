9 Eylül ne günü? 9 Eylül'de ne oldu? İzmir’in Kurtuluşu sözleri 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları 2022!

Bugün İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 100. yıldönümü kutlanacak. Peki 9 Eylül ne günü? 9 Eylül'de ne oldu? İşte İzmir'in kurtuluşu hakkında bilgiler ve resimli kutlama mesajları....
9 EYLÜL NE GÜNÜ? 9 EYLÜL'DE NE OLDU?
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.
Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.
Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.