9 Eylül ne günü? 9 Eylül'de ne oldu? İzmir’in Kurtuluşu sözleri 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları 2022!

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI RESİMLİ

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet'in "C" sinin konduğu "cesaret" günüdür. Kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99.yıldönümünü kutlu olsun…

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gündür! İzmir'de Hükümet Konağı'na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir'in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!