2022– 2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sona eriyor. Yüzbinlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okullara gidecek ve sıralara oturacak. Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada okulların başlama tarihi duyurulmuştu. Peki, okullar Pazartesi açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.