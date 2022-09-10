DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022! YÖK e-KAYIT EKRANI

DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022!

Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:

DGS yerleştirme sonuç belgesi

Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi