Kırtasiye parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu? MEB Ödeme Takvimi!

Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması sebebiyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor!