Kırtasiye parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu? MEB Ödeme Takvimi!

Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması sebebiyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor!
Eğitim Ödeneği ya da Kırtasiye Parası için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. Peki, 2022 eğitim ödeneği ne zaman yatar? İşte, o hususta bazı bilgiler...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.