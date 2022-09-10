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    • Haberler
    • 10.09.2022 10:51
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    • 10.09.2022 10:51
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    Kırtasiye parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu? MEB Ödeme Takvimi!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu?

    Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması sebebiyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor!

    Eğitim Ödeneği ya da Kırtasiye Parası için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. Peki, 2022 eğitim ödeneği ne zaman yatar? İşte, o hususta bazı bilgiler...

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

        Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.



        Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.
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