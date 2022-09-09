Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura çekimi SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası: Uzman, pratisyen tabip, münhal kadrolar!

9 Eylül Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura çekimi SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura isim listesi belli oldu mu? soruları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullanmıştı. Bugün kura çekilecek. İşte atama canlı yayın linki ve göreve başlarken teslim edilmesi gereken atamaya esas belgeler...
KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresinden yapılan duyuru ile yayımlanması bekleniyor.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlikyapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş olduklarıbelgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.