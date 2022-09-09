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    • Haberler
    • 09.09.2022 11:05
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    • 09.09.2022 11:05
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    yhgm.saglik.gov.tr DHY 13.163 doktor atama kurası NİHAİ - YEDEK İSİM LİSTESİ iscisonuc.saglik.gov.tr! 9 Eylül Sağlık Bakanlığı ATAMA kura çekimi sonuçları!

    Sağlık Bakanlığı 13.163 doktor ataması kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını açıkladı. Peki, DHY 13.163 doktor atama kurası sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 13.163 doktor atama KURASI isim listesi!

    Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi için geri sayım sona erdi. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından sıra kura çekimine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulunarak kura çekilişinin YouTube üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi. İşte DHY Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim isim atama listesi sayfamızda...

    Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları adayların gündeminde yer almaya başladı. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından süreç kura çekimine geldi. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını belirterek, "Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

    13 bin 163 doktor atamasının yapılacağı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura çekilişi 09.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuraya katılımcı alınmayacaktır.

        KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün, "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresinden yapılan duyuru ile yayımlanması bekleniyor.

        KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

        GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

        1) Mal Bildirim Formu
        2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
        3) Askerlik Durum Belgesi
        4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

        5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlikyapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
        6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş olduklarıbelgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.
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        Haberler Haberler yhgm.saglik.gov.tr DHY 13.163 doktor atama kurası NİHAİ - YEDEK İSİM LİSTESİ iscisonuc.saglik.gov.tr! 9 Eylül Sağlık Bakanlığı ATAMA kura çekimi sonuçları!
            SON DAKİKA