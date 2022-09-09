yhgm.saglik.gov.tr DHY 13.163 doktor atama kurası NİHAİ - YEDEK İSİM LİSTESİ iscisonuc.saglik.gov.tr! 9 Eylül Sağlık Bakanlığı ATAMA kura çekimi sonuçları!

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi için geri sayım sona erdi. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından sıra kura çekimine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulunarak kura çekilişinin YouTube üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi. İşte DHY Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim isim atama listesi sayfamızda...
Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları adayların gündeminde yer almaya başladı. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından süreç kura çekimine geldi. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını belirterek, "Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
13 bin 163 doktor atamasının yapılacağı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura çekilişi 09.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuraya katılımcı alınmayacaktır.