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    • Haberler
    • 08.09.2022 15:17
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    • 08.09.2022 15:20
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    KPSS Lisans sınav giriş yeri SORGULAMA! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

    KPSS Lisans sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS Lisans sınav giriş yeri SORGULAMA!

    KPSS Lisans sınavına girecekler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    DİKKAT!

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
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        Haberler Haberler KPSS Lisans sınav giriş yeri SORGULAMA! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?
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