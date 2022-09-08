KPSS Lisans sınav giriş yeri SORGULAMA! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans sınavına girecekler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.