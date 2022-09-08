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    • Haberler
    • 08.09.2022 11:46
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    • 08.09.2022 11:46
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    İOS 16 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler? iPhone yeni güncelleme ile neler değişecek? Kilit ekranı, uyku izleme, gizlilik...

    İOS 16 için geri sayım sona eriyor. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16'nın çıkış tarihi belli oldu. Kullanıcılar sürümün ne zaman telefona yüklenebileceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, İOS 16 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler? iPhone yeni güncelleme ile neler değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    İOS 16 çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    Teknoloji severler telefonlara gelen güncellemeleri yakından takip ediyor ve şu an gözler İOS 16'ya çevrildi. İOS 16'nın çıkış tarihi duyuruldu. Peki, İOS 16 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler? iPhone yeni güncelleme ile neler değişecek? İşte merak edilenler!

    iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacak.

    iOS 16 ÖZELLİKLERİ

    Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

    Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

        iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

        Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

        Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

        Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

        Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.
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        Haberler Haberler İOS 16 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler? iPhone yeni güncelleme ile neler değişecek? Kilit ekranı, uyku izleme, gizlilik...
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