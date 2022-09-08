-2022 DGS üniversite kayıt tarihi! DGS e-kayıt nasıl yapılır? DGS için yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS üniversite kayıtları hangi tarihte? DGS e-kayıt nasıl yapılır? soruları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları bir önceki gün ilan edildi. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavında ter dökmüştü. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar kayıt yaptırabilecek. İşte DGS için yurt başvuruları ve DGS üniversite kayıtları hakkında bilgiler...
DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2022!
DGS üniversite kayıtları 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.
DGS E-KAYIT NASIL NEREDEN YAPILIR?
Üniversitelere ön kayıtlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısında yer alan "Üniversite E-Kayıt" sekmesindeki https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecek.
DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER
Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:
DGS yerleştirme sonuç belgesi
Lise diplomanın aslı ve fotokopisi