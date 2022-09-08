-2022 DGS üniversite kayıt tarihi! DGS e-kayıt nasıl yapılır? DGS için yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS üniversite kayıtları hangi tarihte? DGS e-kayıt nasıl yapılır? soruları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları bir önceki gün ilan edildi. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavında ter dökmüştü. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar kayıt yaptırabilecek. İşte DGS için yurt başvuruları ve DGS üniversite kayıtları hakkında bilgiler...