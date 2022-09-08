Kraliçe Elizabeth vasiyeti ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth yerine kim geçecek? İngiltere tahtına kim oturacak?

KRALİÇE ELIZABETH'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi halinde yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak.