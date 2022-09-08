Kraliçe Elizabeth vasiyeti ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth yerine kim geçecek? İngiltere tahtına kim oturacak?

Kraliçe'nin ölmesinin ardından konu hakkında detaylar merak edildi. İşte Kraliçe'nin yerine geçecek olan kişi ve tüm merak edilenler...
VASİYET GİBİ AÇIKLAMA
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.
KRALİÇE ELIZABETH'İN YERİNE KİM GEÇECEK?
Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi halinde yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak.
İşte Kraliçe II. Elizabeth'in ölmesinin ardından yapılacaklar...
Radyo kanallarına da özel bir ışık gönderilecek ve bu sayede radyocular "uygun olmayan" müzikleri çalmayacak ve haberlere geçebilecek.