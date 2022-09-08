KYK burs bu sene kaç TL olacak? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB e-Devlet KYK burs kredi BAŞVURU EKRANI!

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri kredi ve burs imkanından faydalanmak için başvuru tarihini araştırıyor. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman? 2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm merak eidlen detaylar!
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz sene 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının bu sene ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.