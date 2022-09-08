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    • 09.09.2022 09:10
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    KYK burs bu sene kaç TL olacak? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB e-Devlet KYK burs kredi BAŞVURU EKRANI!

    Kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yönelik verilen kredi ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihini merakla bekliyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs başvurularının başlayacağı bildirilmişti. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman? 2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

    KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri kredi ve burs imkanından faydalanmak için başvuru tarihini araştırıyor. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman? 2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm merak eidlen detaylar!

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz sene 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının bu sene ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.



        ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

        Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

        Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

        Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

        Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Haberler KYK burs bu sene kaç TL olacak? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB e-Devlet KYK burs kredi BAŞVURU EKRANI!
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