Eylül ayı Peugeot, Renault, Ford 0 ve 2. el araba fiyatları nasıl? Satışlarda durgunluk şoku! Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022?

Araç satın almak isteyenler sık sık 2. el araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor. Araba satışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle fiyatların düşüp düşmeyeceği merak edildi. Hükümetin araba fiyatlarıyla ilgili hamlesi sonrası araba fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları değişti. Araba pazarları boş kaldı. Satışta olan arabalara talep olmaması fiyatları daha da aşağıya çekti. Peki, sıfır araba fiyatları düşer mi? 2. el aaba fiyatları düşecek mi 2022? İşte konu hakkında merak edilenler...
2023 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
2023 yılında ikinci el araba fiyatları maalesef artmaya devam edecektir. Burada en belirleyici faktörlerden birisi kurdaki artış olacaktır. Eğer doların önü alınamazsa fiyatlar belirli oranda her ay artacaktır.
"15 GÜNDÜR HİÇBİR HAREKET YOK"
Aracını satmaya gelen Hakan Çukurova "Rami Oto Pazarı şu anda çok durgun, piyasa çok durgun araç satamıyoruz. Buradaki çoğu yerleri de zaten galericiler almış. Ben saat 06.30'da geldim, şahsi aracımla geldim. İnternete de koydum oradan da satamadım" diye konuştu. Rami Açık Oto Pazarı'nda oto galerici olan Altuğ Pakman "15 gündür hiçbir hareket yok.
Bu mevsimden de kaynaklanıyor ama tabii ekonomiden de kaynaklanıyor. Son 1 haftadır hiç rağbet yok. Eskiye göre hiç hareket yok. Normalde pazar günleri bu cadde dolu olurdu. İnsan kaynardı burası şu anda hiç kimse yok. Suriyeliler de şehir değiştirmeye başladı onlar da arabalarını satıyor. Düşüşü halk bekliyor, düşüş olmaz durgunluk olur. En fazla galericiler karlarında vazgeçer aldıkları fiyata satar ama biz düşüş beklemiyoruz fiyatlarda" dedi.