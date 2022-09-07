iPhone 14 çıktı mı, Türkiye fiyatı kaç TL olacak? 7 Eylül iPhone 14 lansmanı hangi kanalda? İPhone 14,Max, Pro, Pro Max özellikleri!

iPhone 14 tanıtımı ABD'de yapılacak. Özellikle teknolojiseverler bu önemli günü heyecanla bekliyor. Sıkça "iPhone 14 tanıtımı ne zaman, saat kaçta? iPhone 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusuna cevap aranıyor.
İPHONE 14 TANITIM NE ZAMAN?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıtılacak. Apple Watch Series 8'in de lansmanda yer alabileceği iddialar arasında.
IPHONE 14 FİYATLARI HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI!
Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:
iPhone 14: 6.699 966 dolar
iPhone 14 Plus: 1.067 dolar
iPhone 14 Pro: 1.428 dolar
iPhone 14 Pro Max: 1.572 dolar