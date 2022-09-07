Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK hangi odada kalıyorum? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?

KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler süreç hakkında bazı konularla ilgili merak ettiği sorulara yanıt arıyor. Arama motorlarında, "KYK hangi odada kalıyorum? Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?" soruları merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar!
KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?
KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.
İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?
İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.
İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?
Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.
Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?
Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.