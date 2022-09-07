Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.09.2022 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 09:41
    ABONE OL

    Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK hangi odada kalıyorum? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?

    KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından öğrenciler bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, KYK hangi odada kalıyorum? Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK hangi odada kalıyorum? Yurt değişikliği nasıl yapılır?

    KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler süreç hakkında bazı konularla ilgili merak ettiği sorulara yanıt arıyor. Arama motorlarında, "KYK hangi odada kalıyorum? Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?" soruları merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar!

    KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?

    KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

    İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

    Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

    İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

    İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

    Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

    İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

    İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

    Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

    Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

    Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

        Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

        Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

        Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

        Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

        10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

        İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

        Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

        Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        Gazi ve gazi çocukları,

        Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

        Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

        Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?

        Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

        Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

        İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

        Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

        Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.

        Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?

        Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar.

        Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim görecek öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

        Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüklerinden Erasmus sebebiyle kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, kendi üniversitelerine döndüklerinde ise "öncelikli" olarak yurt kayıtları yapılmaktadır. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem öğrenim görecekleri illerde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılmaktadır. Dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtlara yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanmaktadır. Erasmus ve Farabi öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer bulunmaması halinde açılan ilk boş yatağa kayıtları yapılmaktadır.

        Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
        Haberler Haberler Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK hangi odada kalıyorum? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?
            SON DAKİKA