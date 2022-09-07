Yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt giriş çıkış saatleri 2022 nedir? KYK hangi odada kalıyorum? KYK yurt izinleri kaç gün, odalar kaç kişilik?

KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?

KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.