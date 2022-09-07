DGS 2. ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2022! DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih kılavuzu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. DGS ek tercih ne zaman yapılacak sorusuna ilgi artarken, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!