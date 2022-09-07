DGS 2. ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2022! DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih kılavuzu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklandı. DGS ek tercih ne zaman yapılacak sorusuna ilgi artarken, ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!
DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirmeler için henüz tarih bilgisi verilmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Henüz DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlanmadı.
2022-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.