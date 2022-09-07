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    • Haberler
    • 07.09.2022 09:10
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    • 07.09.2022 09:10
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    VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU - 7 Eylül Vakıfbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

    Vatandaşlar tek tek bankaların verdiği promosyon ödemelerini araştırıyor. İşte Vakıfbank emekli promosyonu...

    takvim.com.tr
    Vakıfbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar?

    Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşının yatmasından hemen sonra bankalar promosyon rekabetine başladı. Vatandaşlar tek tek bankaların verdiği promosyon ödemelerini araştırıyor. İşte Vakıfbank'ın maaşını taşıyanlara verdiği promosyon ödemesi...

    VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

    Vakıfbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

    Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL ödeme sağlanıyor.

    VAKIFBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen kişiler kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine gidebilirler.

        Şubeye gidemeyen vatandaşlar yurtiçi ATM cihazlarını kullanabilir, E-Devlet ya da VakıfBank mobil bankacılık uygulamasından da yararlanabilir.

        "EMEKLİLERİN ELİNE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir"
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        Haberler Haberler VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU - 7 Eylül Vakıfbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?
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