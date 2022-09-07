VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU - 7 Eylül Vakıfbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşının yatmasından hemen sonra bankalar promosyon rekabetine başladı. Vatandaşlar tek tek bankaların verdiği promosyon ödemelerini araştırıyor. İşte Vakıfbank'ın maaşını taşıyanlara verdiği promosyon ödemesi...
VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
Vakıfbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL ödeme sağlanıyor.
VAKIFBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen kişiler kendilerine en yakın Vakıfbank şubelerine gidebilirler.