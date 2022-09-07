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    • Haberler
    • 07.09.2022 14:48
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    • 07.09.2022 14:48
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    DGS ek tercih robotu 2022! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? 2022-23 DGS Üniversite okul kayıtları ne zaman?

    Bir süredir merakla beklenen DGS tercih sonuçları açıklandı ve gümde de yoğun etki yaratarak DGS ek tercih robotu 2022 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav sonrasında tercihlerini yapan adaylar sonuçlarına ulaştı. Peki yerleşemeyenler için ÖSYM ek tercih açacak mı? YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? Bölümlere göre DGS taban puanları, başarı sıralaması...

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih robotu 2022!

    DGS ek tercih robotu 2022! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? Bölümlere göre DGS taban puanları, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi incelemeye başladı ve yerleşemeyenler ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu.

    YÖK ATLAS DGS TERCİH ROBOTU!

    Aşağıdaki bağlantıdan YÖK Atlas tercih robotuna ulaşabilir ve üniversitelerin puanlarını öğrenebilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI!

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

    DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

        KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 – 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
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