DGS ek tercih robotu 2022! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? 2022-23 DGS Üniversite okul kayıtları ne zaman?

DGS ek tercih robotu 2022! YÖK Atlas DGS ek tercihler nasıl yapılıyor? Bölümlere göre DGS taban puanları, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi incelemeye başladı ve yerleşemeyenler ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu.
YÖK ATLAS DGS TERCİH ROBOTU!
Aşağıdaki bağlantıdan YÖK Atlas tercih robotuna ulaşabilir ve üniversitelerin puanlarını öğrenebilirsiniz.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.