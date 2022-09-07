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    • Haberler
    • 07.09.2022 10:30
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    • 07.09.2022 10:30
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    7 Eylül 2022 İslam Memiş altın yorumu son dakika! Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor, artıyor?

    Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren büyük ilgi görüyor. Yatırımcılar uzmanlar tarafından gelen açıklamaları ve son dakika altın fiyatları hakkkında araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi?

    Altın yatırımcıları son dakika altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler altın ne kadar ve altın artacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, altın düşecek mi? Altın aratacak mı? İslam Memiş altın yorumu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN NE KADAR?

    ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fyatlarının ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş son dakika altın yorumu...

    GRAM ALTINDA YENİ REKOR KIRILABİLİR
    1020-1040'ı takip ediyoruz. 1000'in altına sarkma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Yeni rekorlarını kırabilir yılın son çeyreğinde. Fiyat farkları da göz önünde bulundurulmalı. 1 yıl sonrası için düğün hazırlığı yapanların altın üzerinden yatırım yapması gerekiyor. Yıllık getiriyi göz önünde bulundurunca 1 yıl önceden hazırlık mantıklı olur.

    Enflasyonist ortamın bitme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Fed'i takip etmek daha mantıklı. Fed'in politikaları kripto paraları baskılıyor. Bu süreçte ben en az 1 yıl daha baskı altında kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Güçlü dolar Fed'in de işine yaramıyor, ara ara işin içine gireceklerdir. Beklemek daha avantajlı.

        FİYATLAMALARI RİSKLİ BULUYORUM
        Biraz daha riskli buluyorum borsadaki fiyatlamaları, çünkü düzeltme hareketi gelmedi. Yabancı yatırımcılar da giriş yaptı. 3175 seviyesinde. Acemi yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. En az 6 ay vadeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Enflasyona karşı borsanın ciddi anlamda yatırımları koruduğu bilinmekte. Son 20 yılda altından sonra enflasyona karşı en fazla koruya borsa oldu. Birinci sırada vade önemli, ikinci sırada teknik destek önemli. Sanayi tarafı, bilişim tarafı önemli. Özellikle enerji şirketlerini önemsiyorum.

        ÜZÜLÜYORLAR AMA...
        Ben düşüncemi paylaşınca üzülüyorlar ama ben konut fiyatlarında düşüş beklemiyorum hatta yükseliş öngörüyorum. Özellikle önümüzdeki yıllara bakılınca ben konut ve kirada yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şu anki koşullarda alt gelir grubu sosyal konut alırken orta ve üst gelir zaten farklı yerlerden alıyorlar.

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        Haberler Haberler 7 Eylül 2022 İslam Memiş altın yorumu son dakika! Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor, artıyor?
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