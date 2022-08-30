Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Salı günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? 30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? İşte tüm merak edilenler...