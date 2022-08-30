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    • Haberler
    • 30.08.2022 09:01
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    • 30.08.2022 09:02
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    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda BİST'te işlem yapılacak mı? 30 Ağustos'ta borsa açık olacak mı?

    30 AĞustos günü borsada işlem yapacak olanlar borsanın açık olup olmadığı hakkında araştırmalara başladı.

    takvim.com.tr
    30 Ağustos’ta borsa açık olacak mı?

    Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Salı günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? 30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? İşte tüm merak edilenler...

    BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

    Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Salıgünü kapalı olacak.

    Borsa, 31 Ağustos Çarşamba günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

        BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

        Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir.

        Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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        Haberler Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda BİST'te işlem yapılacak mı? 30 Ağustos'ta borsa açık olacak mı?
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