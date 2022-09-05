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    • Haberler
    • 05.09.2022 08:10
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    • 05.09.2022 08:10
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    2022 Eylül ayı Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu, BİTTİ Mİ? Türkiye Aile Destek Programı parası bugün YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk ödemelerin 29 Temmuz tarihinde başladığını duyurmuştu. 12 ay boyunca yapılacak ödemelerin diğer taksitlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

    TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Devlet sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı belirtilirken, Bakan Yanık e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini açıkladı. Başvuruda bulunup henüz ödemesini almayanlar ve ilk kez başvuru yapacak olanlar araştırmalara koyuldu. Peki 2022 Eylül ayı Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?

    2022 EYLÜL AYI AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

    Aile Destek Paketi için başvurular devam ediyor. İşte, başvuru detayları;

    TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

    Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

    Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

        Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Haberler 2022 Eylül ayı Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu, BİTTİ Mİ? Türkiye Aile Destek Programı parası bugün YATTI MI, ne zaman yatacak?
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