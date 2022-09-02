Twitter tek kelime akımını kim başlattı? Twitter tek kelime akımı nedir? OneWordTweet ne anlama geliyor?

JOE BİDEN, MİCROSOFT, NASA VE DAHA PEK ÇOK ŞİRKET DAHİL OLDU

CNN'in atmış olduğu bu tweet'in ardından ABD Devlet Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere pek çok hesaptan paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada tek kelimelik tweet akımı ( #OneWordTweet) başlatıldı. 'One Word Challenge' olarak isimlendirilen akım gün içinde trend oldu. Dünyaca ünlü şirketlerin başlattığı akımı uygulayanların sayısı artıyor. CNN tarafından dün paylaşılan 'breaking news' (Son dakika haberleri) şeklindeki paylaşım bir anda viral olunca yeni bir akım başladı. Bu paylaşımın ardından diğer dünyaca ünlü şirketler de kendilerini anlatan tek kelimelik paylaşımlar yapmaya başladı. Microsoft, NASA ve Starbucks gibi herkesin bildiği şirketler resmi Twitter hesaplarından benzer paylaşımlar yaptı. Hatta ABD Başkanı Joe Biden da tek kelimelik tweet akımına katılanlar arasına girdi.