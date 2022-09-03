Kolayca evinizi alın! 120 ay vadeli alabilirsiniz! Halkbank'tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi!

Halkbank her vakit konut almayı isteyenlere özel kredi kampanyalarıyla gündeme gelmeye devan ediyor! Bu kapsamda 200 bin TL konut kredisi veren Halkbank; ayda 3.153,61 TL taksitlerle ev alma fırsatını da sizlerle buluşturuyor! Üstelik bankanın kredi faizi konusu ile ilgili da son derece ayrıcalıklı fırsatları sizlerle buluşturduğunu rahatça ifade edebiliriz. Halkbank yalnızca 200 bin TL kredi değil; konutun haline göre 100 bin ya da 500 bin gibi kredi fırsatlarını da sizlerle buluşturuyor! İşte Halkbank'ın ayrıcalıklı konut kredisi fırsatlarına dair merak edilenler!