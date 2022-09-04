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    • Haberler
    • 04.09.2022 08:47
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    • 04.09.2022 09:16
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    İOKBS'de oje yasak mı 2022? İOKBS'de yanımızda olması gerekenler neler? Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi?

    MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı bu yıl 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kala adaylar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Sınavda neler yasak olduğu merak ediliyor. Peki İOKBS'de oje yasak mı 2022? İOKBS'de yanımızda olması gerekenler neler? Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi?

    İOKBS’DE OJE YASAK MI 2022?

    İOKBS'de oje yasak mı 2022? İOKBS'de yanımızda olması gerekenler neler? Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? soruları yüzbinlerce adayın gündeminde yer alıyor. İOKBS sınavı bugün (4 Eylül 2022) saat 10.00'da yapılacak. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için adaylar yanında nelerin getirilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte sınava dair bilgiler...

    İOKBS 2022SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

    4 Eylül tarihinden yapılacak İOKBS sınavı saat 10.00'da başlayacak e 120 dakika sürecek. Sınav 12:00'da da sona erecek.

    İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Bursluluk sınavı giriş geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öğrenciler giriş belgesine www.meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik no ile ulaşabilir.

    İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İOKBS'DE OJE YASAK MI 2022?

    Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasaktır.

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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        Haberler Haberler İOKBS'de oje yasak mı 2022? İOKBS'de yanımızda olması gerekenler neler? Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi?
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