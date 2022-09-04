İOKBS'de oje yasak mı 2022? İOKBS'de yanımızda olması gerekenler neler? Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasak mı, serbest mi? soruları yüzbinlerce adayın gündeminde yer alıyor. İOKBS sınavı bugün (4 Eylül 2022) saat 10.00'da yapılacak. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için adaylar yanında nelerin getirilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte sınava dair bilgiler...
İOKBS 2022SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
4 Eylül tarihinden yapılacak İOKBS sınavı saat 10.00'da başlayacak e 120 dakika sürecek. Sınav 12:00'da da sona erecek.
İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Bursluluk sınavı giriş geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öğrenciler giriş belgesine www.meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik no ile ulaşabilir.
İOKBS'DE OJE YASAK MI 2022?
Bursluluk sınavında su, akbil, kemer, bozuk para yasaktır.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.