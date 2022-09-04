İOKBS Bursluluk sınavı kaç net kaç puan? PYBS Bursluluk puanları kaç? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!

Bursluluk puanları kaç? 2022 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk sınavı taban puanları sınava giren binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 4 Eylül tarihinde sınava giriş yapan 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, burs almak için gerekli olan puanları merak ediyor. Peki, bursluluk taban puanları boş kontenjanlar nelerdir? Bursluluk puanları kaç? İşte 2022 İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı!
5,6,7,8,9,10,11. SINIF BURSLULUK TABAN TAVAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR!
2022 bursluluk tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Geçen senelere ait puanlar şu şekildeydi;
5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100