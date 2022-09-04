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    • Haberler
    • 05.09.2022 08:51
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    • 05.09.2022 08:52
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    İOKBS Bursluluk sınavı kaç net kaç puan? PYBS Bursluluk puanları kaç? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!

    2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları boş kontenjanlar hakkında aramalar hız kazandı. Bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? 4 Eylül tarihinde tamamlanacak bursluluk sınavına giriş yapacak binlerce öğrenci taban puan boş kontenjan bilgisini sorguluyor. Sınava 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar giriş yapıyor. Peki, 2022 bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? Bursluluk sınavı taban puanları boş kontenjanlar nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı kaç net kaç puan?

    Bursluluk puanları kaç? 2022 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk sınavı taban puanları sınava giren binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 4 Eylül tarihinde sınava giriş yapan 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, burs almak için gerekli olan puanları merak ediyor. Peki, bursluluk taban puanları boş kontenjanlar nelerdir? Bursluluk puanları kaç? İşte 2022 İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı!

    5,6,7,8,9,10,11. SINIF BURSLULUK TABAN TAVAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR!

    2022 bursluluk tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Geçen senelere ait puanlar şu şekildeydi;

    5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

    5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

    5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

    5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

    5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

    6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

    6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

    6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

    6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        8. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        9. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        10. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

        11. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

        11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

        11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

        11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

            BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

            a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

            b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

            c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

            ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

            d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

            e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

            f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

            g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

            ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

            h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

            ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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            Haberler Haberler İOKBS Bursluluk sınavı kaç net kaç puan? PYBS Bursluluk puanları kaç? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!
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