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    • Haberler
    • 04.09.2022 08:58
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    • 04.09.2022 09:16
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    İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu merak ediliyor. 5,6,7,8,9,10,11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS sınavının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Sınava hazırlanan yüzbinlerce öğrenci sınavla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için araştırmalara koyuldu. Bu noktada internet arama motorlarında en çok 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? PYBS sınavı saat kaçta bitecek? İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

    İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu?

    Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bursluluk sınavı başlıyor. Sınav başlamadan önce adaylar İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İşte 2022 İOKBS sınavına dair merak edilenlerin yanıtları!

    BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    2022 İOKBS giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile alınabilecek.

    İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

    İOKBS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

        5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. 120 dakika sürecek olan sınav 12:00'da sona erecek.

        BURSLULUK SINAVINDA 3 YANLIK 3 DOĞRUYU GÖRÜYÜROR MU?

        MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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        Haberler Haberler İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
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