Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bursluluk sınavı başlıyor. Sınav başlamadan önce adaylar İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İşte 2022 İOKBS sınavına dair merak edilenlerin yanıtları!
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2022 İOKBS giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile alınabilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
İOKBS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.