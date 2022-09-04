İOKBS sınavında kalem, silgi veriliyor mu? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç soru kaç dk? İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

İOKBS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.