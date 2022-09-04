4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri! 120 dakika kaç saat? Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bursluluk sınavı için geri sayım sona erdi. Öğrenciler sınava girmeden önce bazı soruların cevabını merak edip araştırıyor. Bunlardan biri de sınavın ne kadar süreceği oldu. Peki, 4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri nasış? 120 dakika kaç saat? Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte merak edilenler!
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.