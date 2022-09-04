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    • 04.09.2022 09:02
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    4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri! 120 dakika kaç saat? Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

    Bursluluk sınavı kaç dakika sorusuna sınav heyecanı yaşayan öğrenciler yanıt arıyor. Sınava doğru zamanda yetişmek isteyen öğrenciler Bursluluk sınavında kapılar kaçta kapanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İOKBS sınav giriş çıkış saatleri gündem oldu. Bu gelişmenin ardından 2022 Bursluluk sınavı kaç dakika sürecek sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler ve refakatçileri bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri!

    Bursluluk sınavı için geri sayım sona erdi. Öğrenciler sınava girmeden önce bazı soruların cevabını merak edip araştırıyor. Bunlardan biri de sınavın ne kadar süreceği oldu. Peki, 4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri nasış? 120 dakika kaç saat? Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte merak edilenler!

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.

    İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler 4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı giriş çıkış saatleri! 120 dakika kaç saat? Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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