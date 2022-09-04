İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 4 Eylül 2022 www.meb.gov.tr bursluluk sınavı bilgilendirme KILAVUZU!

İOKBS 2022 sınavıyla ilgili sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Bu yıl MEB tarafından düzenlenecek İOKBS sınavına 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri katılacak. Her yıl düzenlenen sınavın sonucunda başarı gösteren öğrencilere burs bağlanıyor. 4 Eylül'deki sınav için bursluluk sınavı bilgilendirme KILAVUZU araştırılıyor. Peki İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? MEB İOKBS bursu ne kadar? Bursluluk sınavı için ne gerekli? Giriş belgesi zorunlu mu? Bursluluk sınavı kaçta başlayıp kaçta bitiyor?
İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS-2022), 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınav 120 dakika sürecek ve 12:00'da sona erecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
MEB İOKBS SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.