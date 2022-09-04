İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 4 Eylül 2022 www.meb.gov.tr bursluluk sınavı bilgilendirme KILAVUZU!

İOKBS 2022 sınavıyla ilgili sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Bu yıl MEB tarafından düzenlenecek İOKBS sınavına 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri katılacak. Her yıl düzenlenen sınavın sonucunda başarı gösteren öğrencilere burs bağlanıyor. 4 Eylül'deki sınav için bursluluk sınavı bilgilendirme KILAVUZU araştırılıyor. Peki İOKBS giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? MEB İOKBS bursu ne kadar? Bursluluk sınavı için ne gerekli? Giriş belgesi zorunlu mu? Bursluluk sınavı kaçta başlayıp kaçta bitiyor?