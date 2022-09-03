Son dakika: Açıklama geldi! Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi restroasyonu ne zaman bitecek?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi restorasyonuyla alakalı sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler tüm halkımızla paylaşılmaktadır" denildi.