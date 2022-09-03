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    • Haberler
    • 03.09.2022 23:26
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    • 03.09.2022 23:26
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    Son dakika: Açıklama geldi! Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi restroasyonu ne zaman bitecek?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları restorasyonu devam eden Kız Kulesi'yle ilgili olarak sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraflarla ilgili olarak, restorasyonun sürdüğü görüntülerin ve iddia edilenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Peki, Kız Kulesi restorasyonu ne zaman bitecek? Kız Kulesi yıkıldı mı?İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Açıklama geldi! Kız Kulesi yıkıldı mı?

    Kız Kulesi'nin restore çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü sonrası tarihi yapının yıkıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu nedenle birçok kişi Kız Kulesi yıkıldı mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

    KIZ KULESİ YIKILDI MI?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi restorasyonuyla alakalı sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler tüm halkımızla paylaşılmaktadır" denildi.

        KIZ KULESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI BİTİNCE BÖYLE OLACAK

        Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi'nin restorasyonu bittiğinde tarihi yapının görüntüsü böyle olacak.

        KIZ KULESİ RESTORASYONU NE ZAMAN BİTECEK?

        Çalışmaların 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

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