İOKBS (PYBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı PUAN HESAPLAMA! 2022 İOKBS bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler birçok detayı merak ediyor. Sınav puanını hesaplamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte tüm detaylar...
2022 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
2022 İOKBS BURSLULUK SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.