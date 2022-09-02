ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! AİS ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. İşte o duyuru;
2022-ALES/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI