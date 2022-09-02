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    • Haberler
    • 02.09.2022 10:05
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    • 02.09.2022 10:15
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    ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! AİS ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır?

    ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. ALES sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Sınava giren adaylar; 2022 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. İşte o duyuru;

    2022-ALES/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı

    21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

        DEĞERLENDİRME

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

        Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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        Haberler Haberler ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! AİS ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır?
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