2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!
EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alan ücretli ve kadrolu öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği/ kırtasiye parası için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.