PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Gündemde sıkça araştırılanlar arasında PYBS 2022 bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sorusu yer alıyor. Burs alarak okumak isteyen öğrenciler için belli şartlar var ve bu şartları karşılaması durumunda sınava katılabiliyor. Bursluluk sınavı için geri syaım 4 Eylül'de sona eriyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? İşte detaylar!
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile erişime açıldı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.