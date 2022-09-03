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    • Haberler
    • 03.09.2022 10:22
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    • 03.09.2022 10:22
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    PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve maddi destek sağlayan bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sınav tarihine az bir zaman kalan bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlu olunacak? Taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında PYBS 2022 bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sorusu yer alıyor. Burs alarak okumak isteyen öğrenciler için belli şartlar var ve bu şartları karşılaması durumunda sınava katılabiliyor. Bursluluk sınavı için geri syaım 4 Eylül'de sona eriyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? İşte detaylar!

    BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

    2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile erişime açıldı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler.

    İOKBS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

        Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

        Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek.
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        Haberler Haberler PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler? İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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