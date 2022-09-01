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    • 01.09.2022 08:56
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    • 01.09.2022 08:57
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    Lise yatılılık yerleştirme sonuç EKRANI: LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı? MEB pansiyonlu okul başvuru sonucuna nereden bakılır?

    LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yatılılık yerleştirmeler hakkında araştırmalar hızlandı. Bu kapsamda öğrencilerin gündeminde yatılılık başvuru sonuçları yer alıyor. Pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yatılılık başvurusunda bulundu. Peki Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okul başvuru sonuçlarına nereden bakılır? İşte 2022 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitimlerini yatılı olarak görecek öğrenciler de 15 Ağustos- 26 Ağustos tarihleri arasında pansiyonlu okullara başvurularını tamamladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala yatılılık yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Lise yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA MEB'DEN DUYURU!

    2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında okul pansiyonlarına yatılılık başvuruları velilerin okul pansiyonlarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda alınacak. Bakanlığımızca öğrencileri için yatılılık başvurusunda bulunacak velilere kolaylık sağlamak, zaman kaybıyla birlikte ek bir külfetten kurtarmak amacıyla yatılılık başvuruları için Online Yatılılık Başvuru Ekranı erişime açıldı.

    Yatılılık başvuruları elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ana sayfada yer alan "2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" bölümünde "Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri" sayfasında yer alan bilgilerin doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. "Başvuruyu Kaydet" butonu ile tamamlanacak işlemlerin ardından öğrencinin yatılılık başvurusu tamamlanmış olacak.

    "2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" sayfası 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle e-Okul üzerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Yatılılık Online Başvuru Ekranı üzerinden başvurular 26 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurusu kaydedilen öğrencinin başvuru bilgileri kayıtlı olduğu pansiyonlu okulun Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri sayfasına otomatik olarak aktarılacak.

        YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

        Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

        MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

        b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

        b) Tercih edilen lise bakımından;

        i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler Lise yatılılık yerleştirme sonuç EKRANI: LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı? MEB pansiyonlu okul başvuru sonucuna nereden bakılır?
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