Lise yatılılık yerleştirme sonuç EKRANI: LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı? MEB pansiyonlu okul başvuru sonucuna nereden bakılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitimlerini yatılı olarak görecek öğrenciler de 15 Ağustos- 26 Ağustos tarihleri arasında pansiyonlu okullara başvurularını tamamladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala yatılılık yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Lise yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Lise pansiyon sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA MEB'DEN DUYURU!
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında okul pansiyonlarına yatılılık başvuruları velilerin okul pansiyonlarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda alınacak. Bakanlığımızca öğrencileri için yatılılık başvurusunda bulunacak velilere kolaylık sağlamak, zaman kaybıyla birlikte ek bir külfetten kurtarmak amacıyla yatılılık başvuruları için Online Yatılılık Başvuru Ekranı erişime açıldı.
Yatılılık başvuruları elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ana sayfada yer alan "2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" bölümünde "Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri" sayfasında yer alan bilgilerin doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. "Başvuruyu Kaydet" butonu ile tamamlanacak işlemlerin ardından öğrencinin yatılılık başvurusu tamamlanmış olacak.
"2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" sayfası 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle e-Okul üzerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Yatılılık Online Başvuru Ekranı üzerinden başvurular 26 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurusu kaydedilen öğrencinin başvuru bilgileri kayıtlı olduğu pansiyonlu okulun Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri sayfasına otomatik olarak aktarılacak.