VGM burs ücreti ne kadar oldu 2022? VGM burs başvuruları başladı mı? Lise Üniversite VGM Burs Başvuru EKRANI!

Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl öğrencilere sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar…
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM burs başvuruları geçtiğimiz yıl Ekim ve Kasım ayları içerisinde alınmıştı.
VGM BURS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
VGM burs başvuru ücreti Yükseköğrenim öğrencileri için geçtiğimiz yıl 650 TL olarak ödenirken ortaöğretim öğrencileri için 200 TL olarak ödenmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim bursunun 1.000 TL'ye Ortaöğrenim burs ücretinin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.