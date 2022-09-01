DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Gündemde en çok araştırılan sorular arasında Dikey Geçiş Sınavı tercihleri hangi tarihte sona erecek? 2022 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. 2022 DGS tercihleri 24 Ağustos'ta başladı ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylardan henüz tercihlerini yapmayanlar ise son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? 2022 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar!
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri, 1 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.