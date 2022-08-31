Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.08.2022 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2022 16:50
    ABONE OL

    BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 31 Ağustos BUDO, İDO seferleri yapılacak mı?

    İstanbul, Bursa ve birçok ilde etkili olan yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Son olarak AFAD tarafından gelen uyarılar ve Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesinin ardından BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, 31 Ağustos BUDO iptal mi? 31 Ağustos İDO seferleri iptal mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BUDO ve İDO seferleri iptal mi?

    Marmara'da gerçekleşen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor.

    31 AĞUSTOS BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul, Bursa gibi iller başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesiyle Bursa-İstanbul arasındaki deniz seferlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. BUDO ve İDO tarafından iptal seferlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

    BURSA'DA DOLU VE YILDIRIM TEHLİKESİ

    Meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü.

        Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

        Kuvvetli yağışların, etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde de gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak Yağış nedeniyle bazı köylerde ev ve tarım arazileri zarar gördü. Gece boyunca çok sayıda köye elektrik verilemedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masa çingene pazarı gibi!
        Haberler Haberler BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 31 Ağustos BUDO, İDO seferleri yapılacak mı?
            SON DAKİKA