BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 31 Ağustos BUDO, İDO seferleri yapılacak mı?

Marmara'da gerçekleşen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor.
31 AĞUSTOS BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul, Bursa gibi iller başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesiyle Bursa-İstanbul arasındaki deniz seferlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. BUDO ve İDO tarafından iptal seferlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.
BURSA'DA DOLU VE YILDIRIM TEHLİKESİ
Meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü.