BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 31 Ağustos BUDO, İDO seferleri yapılacak mı?

31 AĞUSTOS BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul, Bursa gibi iller başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesiyle Bursa-İstanbul arasındaki deniz seferlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. BUDO ve İDO tarafından iptal seferlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmelere haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.